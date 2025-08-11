安曇野市議会議員選挙に立候補人気覆面女子レスラーが、SNSで政界への挑戦を表明。?素顔＆本名?に驚きの声があがっている。「マスク（覆面）を外しました。今井美智子と申します」とSNSに綴ったのは、信州ガールズプロレス所属のレスラーLINDA(42)。本名である今井美智子のアカウント名でXとインスタグラムにそれぞれ投稿した。「10月の安曇野市議会議員選挙に立候補予定であることを表明します」と続け、長野県安曇野市の市