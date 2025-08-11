◆ソフトバンク―日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が技ありの同点適時二塁打を放った。1点を追う3回2死二塁。フルカントから孫易磊の外角低めスプリットに泳ぎながらもバットを合わせた。打球は右中間で弾み、二走ジーター・ダウンズが同点のホームを踏んだ。8月に入り、近藤は打率5割、4本塁打、11打点と無双状態が続いている。近藤は「ボールの見え方やアプローチは少しづつ良くなってきて