道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで、新潟市東区に住む会社員の男（50）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと男は8月10日午後2時52分頃、新潟市東区山木戸の道路で、酒気を帯びて普通乗用車を運転した疑いです。男は電柱に衝突する事故を起こし自ら通報。男から酒のにおいがしたため検査が行われ、基準値を超えるアルコールが検出されたということです。調べに対し男は、車を運転し事故を起こしたことは認め