台風第１１号は、日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報】台風11号(ポードル)の勢力と進路を詳しく最大瞬間風速50メートル予報今後は沖縄に接近する可能性も...今後の天気を画像で気象庁 台風第１１号は、１１日１２時には日本の南の北緯２１度２０分、東経１３２度４０分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘク