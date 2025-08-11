◇セ・リーグ巨人―中日（2025年8月11日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が11日の中日戦（東京D）で今季14度目の先発登板。5回5安打2失点で降板し、7月30日の中日戦（バンテリンD）以来2試合ぶりとなる今季4勝目を手にすることはできなかった。2試合連続での中5日登板。3試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドに上がった。初回、2回と3者凡退で立ち上がり、3回は2死からメヒア、上林に連打されたが、無失点。4