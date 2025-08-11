大阪・関西万博の入場券の累計販売枚数が、１８００万枚を超えました。運営収支の黒字化の目安を達成した形となります。▼協会は“会期終盤以降の精査が必要”との姿勢も博覧会協会によりますと、大阪・関西万博の入場券の累計販売枚数は、８月８日時点で１８０９万５７０３万枚となったということです。協会は、スタッフの人件費や会場警備などの「運営費」を、総額１１６０億円と計画していて、その８割以上を入場券収入でまかな