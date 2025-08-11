日本国際博覧会協会（万博協会）は１１日、大阪・関西万博の入場券の販売枚数が８日時点で１８０９万枚になったと発表した。運営収支の損益分岐点となる１８００万枚を超え、黒字のめどがついた格好だ。万博協会は、運営費１１６０億円の約８割（９６９億円）を入場券収入で賄う計画を立てている。入場券販売は前売り段階では低迷していたが、４月の開幕前後から急増し、週５０万枚前後で推移。大阪府の吉村洋文知事も先月末に