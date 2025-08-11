西武は１１日、仲田慶介内野手（２６）、菅井信也投手（２２）の出場選手登録を抹消した。仲田は１０日の楽天戦（ベルーナ）の初回の走塁で村田の適時打で本塁に生還した際、右足に故障を発症し２回の守備から途中交代していた。この日。本拠地に隣接するライオンズクリニックで「右大腿二頭筋の肉離れ」の診断を受けた。実戦復帰までは３週間を要する見込み。仲田はここまで５２試合に出場し打率２割４分３厘、１盗塁を記