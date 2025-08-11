米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が相撲部屋に?体験入門?。稽古に参加して汗を流した。日本相撲協会は１１日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでショート動画を公開した。八村は木瀬部屋で相撲を体験。真剣なまなざしで稽古を見学し、その後ははだしで稽古場に下りて、すり足や股割り、ぶつかり稽古などを体験した。動画の中で、八村は「（動きが）ディフェンスですね、バスケの」と感想を語ったり、力