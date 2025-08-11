広西チワン族自治区欽州鉄道のコンテナセンター駅で列車に積載される貨物。（７月３日撮影、ドローンから、欽州＝新華社記者／張愛林）【新華社南寧8月11日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団傘下で広西チワン族自治区南寧市に拠点を置く中国鉄路南寧局集団は9日、中国西部と東南アジアを結ぶ陸海複合一貫輸送ルート「西部陸海新ルート」の1〜7月の鉄道貨物輸送量が前年同期比75.3％増の87万2千TEU（20フィートコンテナ換算