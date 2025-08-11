今日11日午後3時30分現在、熊本県には大雨特別警報が発表中。雨の小康状態が続けば、大雨警報に切り替える見通し。ただ、これまでに経験のない大雨となっています。雨が弱まってから災害が発生するケースもあるため、油断せずに安全確保を続けてください。なお、活発な雨雲は九州北部や日本海側へ移っています。熊本県ではまだ災害発生リスクが高い厳重警戒を昨日10日から今日11日にかけて、停滞する前線や通過する低気圧の影響