女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の息子で「JJ」こと木下大維志くん（18）が8日、自身のインスタグラムを更新し、「サンフランシスコ着」と渡米を報告した。10日には現地のスーパーで買い物する様子を投稿している。【こちらも読む】学校名公表のジャガー横田長男・大維志君…進学先「偏差値66」で“父親超え”果たす？今年3月に長野県の佐久長聖高を卒業した大維志くんは、今後の進路について米国の「短大」に