【山粼武司 これが俺の生きる道】#12【前回を読む】突然告げられた強制米留学、現地では毎日ドミニカ人全員に飯を奢り続け、球団の領収書を切ったプロ入り直後の1987年3月。18歳でいきなり米国へ飛ばされた俺は、右も左も分からないまま異国の地で毎日もがいていた。言葉に関しては、グラウンド内ではドジャース球団会長補佐のアイク生原さんが通訳をしてくれたおかげでさほど苦労しなかったが、グラウンドを離れればジ