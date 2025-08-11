【中国】 消費者物価指数（CPI）（7月）9日10:30 結果0.0% 予想-0.1%前回0.1%（前年比) 生産者物価指数（PPI）（7月）9日10:30 結果-3.6% 予想-3.2%前回-3.6%（前年比)