【トルコ】 鉱工業生産指数（6月）16:00 予想N/A前回3.1%（前月比) 予想N/A前回4.9%（前年比) 【南アフリカ】 製造業生産高（6月）20:00 予想0.2%前回2.0%（前月比) 【メキシコ】 鉱工業生産指数（6月）21:00 予想N/A前回0.6%（前月比) 予想N/A前回-0.8%（前年比) ※予定は変更されることがあります。