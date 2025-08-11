俳優の有村架純（３２）が１１日、都内で、映画「ブラック・ショーマン」（９月１２日公開）の完成報告会に、主演の福山雅治（５６）と出席した。同作は、東野圭吾氏による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」が原作。福山演じる元マジシャンが殺人事件の謎に挑む姿を描き、有村は福山のめいを演じる。福山のオールブラックの衣装とは対照的に、赤のワンピースで登場した有村は「１０月の秋口に撮影したけど、福山