母親を心の底から恨んでいるという依頼者の井上さん【漫画】本編を読む子どもの頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いてきた宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。Twitterで公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画。今回は、著者に夜逃げ屋のカウンセラーの存在についても詳しく話を聞いた。■母親からの虐待…夜逃げを決意した女性と夜逃げ屋の出会い010203夜逃げ屋