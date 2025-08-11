TOSテレビ大分 大分県日田市は一部の地域に発令していた緊急安全確保や避難指示を解除し、高齢者等避難に切り替えました。 10日夜、大分県西部ではに線状降水帯が発生。日田市ではこの地点の観測史上最大となる1時間に117ミリの猛烈な雨を観測し、緊急安全確保は市内の1万731世帯、2万3260人に出されていました。