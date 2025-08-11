シューズブランド「810s（エイトテンス）」の定番モデル「STUDEN（スチューデン）」に、旗艦店限定モデルが登場。ホワイトとグリーンの爽やかなカラーリングが、足元を軽やかに見せてくれますよ。9月12日（金）の発売に先駆け、8月10日（日）から旗艦店にて先行予約の受付が開始しています。お近くの方はぜひ利用してみて。810sの定番「STUDEN」って？「STUDEN」は、学生用のグランドシューズをデイリーユースにしたモデル。普段使