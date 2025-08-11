男子日本代表は8月10日、FIBAアジアカップ2025グループステージ最終戦でグアム代表に102－63で勝利し、グループBを2勝1敗で終え、準々決勝進出決定戦に進むこととなった。先発ガードを務めたテーブス海は16分6秒出場し、7得点5アシストをマークした。 試合後、テーブスはグアム戦での自分のプレーを振り返り「出だしからチームが気持ちよくプレーできる