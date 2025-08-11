組織の危機管理に詳しい桜美林大の西山守准教授が11日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、部員の暴行問題が発覚し、第107回全国高校野球選手権大会の途中辞退を」発表した広陵（広島）の問題について、見解を示した。広陵を巡っては、1月、寮内での2年生部員4人による1年生部員1人への暴力行為が発覚。翌2月に暴力行為の事実関係を日本高野連に報告し、3月に日本高野連から厳重注意処分を