バスケットボール男子日本代表が出場している「FIBAアジアカップ2025」。準々決勝進出を懸けたレバノン代表との試合開始時間が、日本時間8月12日（火）25時（13日午前1時）に決定した。 グループBを2勝1敗の2位で通過した日本代表。決勝トーナメント進出のためには、グループAを3位で通過したレバノン代表とのプレーオフに勝利する必要がある。 対するレバノンは、前回大会では決勝でオ