俳優の浜木綿子が、8月17日7時放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）で8年ぶりにテレビに出演。萩本欽一、柴田理恵と共に軽快なトークを展開する。【写真】浜木綿子、90歳を前に初の書籍リリース息子・市川中車、孫・市川團子ら関係者の証言も収録長きにわたり帝国劇場や芸術座で商業演劇をけん引してきた浜木綿子と、天才コメディアンの第一人者、萩本欽一。この2人が、このたび『ボクらの時代』で1981年以来44年ぶりの再