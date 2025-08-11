NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。ロッテは吉川悠斗投手を抹消しました。前回登板は、プロ初登板となった1日の西部戦。2番手で上がった吉川投手は頭に四球を与えるも、2アウトと追い込みます。しかし西武の新戦力・デービス選手からの来日初HRを浴びました。その中でも落ち着いた投球を披露。後続を打ち取りこの回を最少失点で切り抜けます。5回には先頭からの四死球などで1アウト1、3塁のピンチを招くと、犠牲フライで1失点