平和記念公園で原爆慰霊碑に供花される秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さま＝11日午前、広島市中区（代表撮影）広島市を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと次女佳子さまは11日、平和記念公園にある原爆慰霊碑に供花し、戦後80年の節目に犠牲者を悼まれた。原爆養護ホーム「舟入むつみ園」も訪れ、入所する79〜101歳の被爆者約40人と懇談した。紀子さまと佳子さまは原爆慰霊碑に供花後、広島で被爆し、白血病により12歳で亡くなった佐々木