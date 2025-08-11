男性から「お疲れ！今日は暑いね」とか、「今カフェにいるよ」とか…特に意味のないLINEが届く。それって、あなたを本命視しているサインかも知れません。男性は好きな相手とは“つながり”を大切にしたくなるもの。そこで今回は、何気ないLINEの一言に隠された男性の“本命サイン”について解説します。話題がなくても連絡するのは“つながっていたい”から男性は本命女性には、用件がなくても「連絡したい」と思うもの。それは“