神戸のご当地アイドルグループ・ＫＯＢｅｒｒｉｅＳ♪が９日、東京・錦糸町で、７月３０日発売の新曲「遠い街で」の発売記念ミニライブを行った。同曲は同じく神戸出身でパンクバンド「ガガガＳＰ」のボーカル・コザック前田が作詞・作曲を担当。コンビニエンスストア・ローソンの店内放送にも使用されており、グループ最速となる発売から１３日間で再生数１０００を突破した。普段は地元・神戸を中心に関西で活動しているＫ