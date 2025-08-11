あなたは、親子で相続やお金の話をしたことはありますか？【写真を見る】帰省時に話したい「相続」と「お金」 どうやって切り出す？スマホの“デジタル遺産”トラブルを防ぐには【ひるおび】街の人はー「両親が79歳なので、そろそろ考えなきゃいけないなと思いながら全然してないという状態ですね」（40代女性）「デリケートな話題なので話したことはないです。自分にそういうのが来るって自覚がないのであんまり深く考えたことが