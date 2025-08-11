暑い夏大歓迎の飲料業界。たが連日の異常な暑さは“過ぎたるはなお及ばざるがごとし”。気象庁によると7月の月平均気温は1946年の統計開始以降、7月として1位の高温となった。7月30日、全国清涼飲料連合会（全清飲）が開催したサマーパーティーでは、暑さへの期待と熱中症対策を促す声が入り混じった。冒頭挨拶した全清飲の本庄大介会長は「いよいよ夏本番を迎え、清涼飲料業界にとって需要期であるとともに、熱中症対策も重要とな