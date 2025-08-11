「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１１日、浜名湖）元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャーの落合博満氏がトークショーをおこなった。会場には多くのファンが集まり、現役時代の話や監督時代の話などをする中で、メジャーリーグで活躍する大谷翔平の話になり、「彼は野球で２４時間回している。野球とプライベートを切り離していないんだろうと思う。ゲームに行くために最低限のチェックポイントを持っている