歌手で俳優の福山雅治が１１日都内で行われた映画「ブラック・ショーマン」（９月１２日公開、田中亮監督）完成報告会に女優の有村架純と登壇した。作家・東野圭吾氏の人気小説を原作にした映画。ドラマ化＆映画化された「ガリレオ」シリーズの主演と原作者の黄金コンビが、再びタッグを結成。福山は、かつて米ラスベガスで名をはせた一流マジシャン・神尾武史を演じる。この日もマジックで登場した福山は「今日はじめてやり