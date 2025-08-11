【新華社バヤンノール8月11日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗では、50万ムー（約3万3千ヘクタール）以上にわたり栽培されているヒマワリが一斉に咲き、「花の海」の光景が広がっている。（記者/李雲平）