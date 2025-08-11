「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１１日、浜名湖）山口真喜子（２８）＝長崎・１２６期・Ａ２＝が最終日の１Ｒで、インから逃げて待望のＧ１戦での初１着を飾った。「ホッとしました。（Ｇ１初勝利していないのが）自分だけだったので」と安堵（あんど）の表情をみせた。「みんなが最終日こそ！と予定を立ててくれたので、今日こそはって思ってた。レースは緊張して平常心で行けなかったけど、勝ててよかった」