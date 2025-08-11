１０日、表彰式に臨む（左から）銀メダルのポッツィ（イタリア）、金メダルの黄詩雨、銅メダルのロドリゲス（コロンビア）。（成都＝新華社記者／張麗螭）【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、フリーダイビング女子FFS1-FFS2機能障害ダイナミックフィンありの決勝が行われ、中国の黄詩雨（こう・しう）が149.5メートルを記録し、金メダルを獲得した。１０日、試合に臨む黄詩雨。（成都＝新華社記者／張