女優本田望結（21）が10日放送されたテレビ朝日系「路線バスで寄り道＆お買い物の旅」（日曜午後3時20分）に出演。早期の“交際0日婚”願望を本気で告白した。本田はこの日、フリーアナウンサー徳光和夫、タレント田中律子とともに路線バスで都内西部エリアをめぐった。車中でのトークで、“理想の結婚”に関する話題に。本田が「私、“若くして結婚したい”って思ってるんですよ。なんなら“18（歳）ですぐ結婚する”って決めてた