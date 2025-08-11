福山雅治（56）が11日、都内で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、9月12日公開）完成報告会に出席した。劇中で演じた天才マジシャンばりに、2枚のボードが交錯した間から現れ「登場の方法はマジックだったんですけど…うまくいったんですかね？」と言い、笑った。「今日、初めてやりまして。来たら、こうやりますと…できますすよね？という雰囲気だった。1番、緊張したところです」と成功に安堵（あんど）