気象台は、午後3時20分に、大雨警報（土砂災害）を佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、松浦市、佐々町に発表 11日15:20時点南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm■佐世保市（宇久地域を除く）