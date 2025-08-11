歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。長男の堀越勸玄（市川新之助／12）との2ショットを公開した。【写真】「ジャグジーたいむ」長男・勸玄との2ショットを公開した市川團十郎前の投稿で、青い海で海水浴を楽しむ写真とともに「家族旅行」中だと伝えていた團十郎。「ジャグジーたいむです」と勸玄とジャグジーを楽しむ様子をアップした。この投稿に「イケメン親子ですね」「カンカンが大人