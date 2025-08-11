気象台は、午後3時17分に、大雨警報（土砂災害）を魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、入善町、朝日町に発表 11日15:17時点富山県では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害12日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）■魚津市□大雨警報【発表】・土砂災害12日夕方に