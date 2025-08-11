NEXCO西日本によりますと、11日午後3時ごろ、九州道の古賀IC～八幡ICの上下線で通行止めが解除されました。大雨のため、九州の高速道路では10日午後から一部の区間で通行止めが続いています。11日午後3時の時点で、通行止めが続いている区間は次の通りです。■大分道杷木～玖珠■九州道人吉～南関■九州中央道嘉島JCT～益城料金所■南九州道日奈久～八代