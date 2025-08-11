NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。西武は山村崇嘉選手と糸川亮太投手を登録し、仲田慶介選手、ボー・タカハシ投手、菅井信也投手を抹消しました。山村選手は開幕から出遅れたものの、6月3日に今季初昇格。その後は32試合に出場するも、徐々に状態を落とし、7月31日に抹消されていました。抹消後は2軍戦の5試合に出場し、9日の試合では1本塁打もマーク。翌10日の試合でも3打数3安打と猛アピールを見せていました。同じく登録と