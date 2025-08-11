画像は「医療情報cafe」より電子カルテメーカーのレスコが、医療を必要とする人だけでなく、医療従事者にも情報を届けたい！という思いから、二ッポン放送『テレフォン人生相談』などでも活躍中の歌手であり家族相談士の資格を持つ玉城ちはるさんと共に、医療情報にまつわる様々な情報を発信するYouTubeチャンネルを開設されています。このチャンネルの中でも今回は、精神科病院の経営効率の向上を図る“医療ERP”を実現していく事