俳優の森崎ウィン（34）が11日、都内で「きのこの山たけのこの里どっち派判定AIMOTHER誕生発表会」に出席した。長年きのこの山派とたけのこの里派論争が繰り広げられており、時には好みが変わる人もいることにちなみ「元々○○派だったけど変わったこと」について「普通の傘から折りたたみ傘へ」と回答した。普段あまり傘をささないといい「傘をさすとなったら普通の傘を持っていくのが当たり前だと思ってきた」と語る。た