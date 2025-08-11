伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は2日目を迎えた。1Rを制したのは新井日和（22＝伊勢崎）。会心のスタートを決め、追いすがる若井友和を振り切って今節初勝利を挙げた。地元のヒロインの快勝にスタンドは沸いた。「逃げれば最後まで頑張れるかもしれないと試走の時点で感じていた。ずっと2番手（若井）の音は聞こえていたけど、直線で伸びたので勝てた。でも、上に行くには何かしないといけません」今節