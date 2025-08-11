女子プロスカッシュプレイヤーの松井千夏が10日に自身のアメブロを更新。コーヒーや輸入食品などを取り揃える『カルディコーヒーファーム』で購入した品を紹介した。この日、松井は子どもの朝の様子について「仕事が始まると忙しくなるので、毎朝欠かさずのお祈り 天気調べこっちで買ってもらったサマードリル そして、これも買ってもらった鍵盤ハーモニカで翼をくださいの練習」と明かし「年長さんは忙しい笑笑」とコメントした。