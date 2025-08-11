現地８月10日、新シーズン開幕を告げるコミュニティ・シールドが聖地ウェンブリーで開催され、遠藤航を擁するリバプール（プレミアリーグ王者）と、鎌田大地が所属するクリスタル・パレス（FAカップ王者）が激突。２度追いつく粘りを見せた後者が、２−２で突入したPK戦を制し、今季初タイトルを獲得した。敗れたリバプールにおいて気になるのが、守備面だ。プレーシーズンでもプレストン戦（３−１）、ストーク戦（５−０）、