石破茂首相は１１日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「九州・中国地方の豪雨の状況につき、各種指示を行うとともに、会見で説明しました」と投稿した。石破首相は熊本県への大雨特別警報の発出を受け、内閣危機管理監に被害状況の把握、地方自治体と緊密に連携して災害応急対策に全力で取り組むこと、情報提供を適時適格に行うことを指示した。永田町関係者によると、石破首相はこの日に開いた会見で「最大級の警戒を