東京ドームがどよめいた――。１１日の巨人戦（東京ドーム）で初回無死一塁で三塁手のチェイビス内野手（３０）が、打球を追いエキサイトシートへ飛び込む?エキサイト技?を見せるも、観戦していたファンと交錯し球場が一時騒然となった。初回無死一塁でカウント１―２から佐々木が放った邪飛を取ろうとチェイビスが三塁側のエキサイトシートへ全力疾走。すると１列目にいた男性ファンと正面衝突し、倒れこんだ。チェイビスは