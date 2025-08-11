11日午後3時10分、熊本県と気象台は、熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、合志市、美里町、玉東町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町西部、苓北町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険