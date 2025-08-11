NPB(日本野球機構)は11日の公示を発表。オリックスは寺西成騎投手を1軍登録しました。寺西投手は2024年にドラフト2位で入団。ルーキーイヤーの今季は4試合に先発登板し、2勝1敗、防御率3.38の成績を収めています。前回先発した7月31日の西武戦では6回78球を投げて、6安打、1奪三振、2失点の好投で白星。3勝目をかけてこの日行われるロッテ戦に先発予定です。